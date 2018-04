Kimi Raikkonen exalta segunda colocação e se surpreende com carro

XANGAI - O finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus, comemorou o segundo lugar obtido no GP de Fórmula 1 da China neste domingo, vencido pelo espanhol Fernando Alonso, da Ferrari. "É um bom resultado após um início ruim devido ao incidente com Sergio Pérez", disse.

Raikkonen fez referência à colisão com o mexicano da McLaren, ainda no terço inicial da corrida, que danificou o bico de sua Lotus. Ambos continuaram na corrida, e Pérez terminou em 11.º lugar.

Além do resultado, o finlandês também se mostrou feliz com o desempenho de seu carro, apesar da batida. "Fiquei surpreso. É claro que tive alguns problemas para guiá-lo, mas só precisei lidar com isso, pois ainda tinha velocidade", comentou.

Com 49 pontos somados em três GPs, Raikkonen está em segundo lugar na classificação geral, atrás apenas do alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, que tem 52 pontos.