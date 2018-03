Kimi Raikkonen explica a pior corrida da sua vida

Quase tão procurado pela imprensa internacional quanto Lewis Hamilton, vencedor do GP de Mônaco, o campeão do mundo, Kimi Raikkonen, passou por uma sabatina depois da corrida que muitos consideram a pior da sua carreira de 126 GPs na Fórmula 1. Como resultado de pelo menos três erros graves nas ruas do principado, domingo, Raikkonen perdeu a liderança do campeonato para Hamilton, o melhor piloto da prova. Veja também: Classificação do Mundial de F-1 Blog do Livio Oricchio: Notícias e bastidores da F-1 Ferrari admite erro na estratégia de Felipe Massa em Mônaco "Eu não vou sair por aí chorando e gritando", disse o finlandês, com o mesmo tom de voz de se tivesse vencido a sexta etapa da temporada. "Não é o que eu desejava, mas também não significa o fim de tudo", complementou o piloto da Ferrari. De fato, restam 12etapas para o encerramento do campeonato. A próxima etapa será dia 8 de junho, no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. O que os jornalistas procuraram saber não foi apenas detalhes da sua avaliação equivocada da frenagem na saída do túnel, que custou um ótimo quarto lugar para o surpreendente Adrian Sutil, da Force India, mas também o baixo ritmo de corrida de Raikkonen, incompatível com sua elevada capacidade. "Eu não conseguia fazer os pneus funcionarem corretamente, em especial nas voltas seguintes à saída do safety car da pista", explicou. Mas seu companheiro, Felipe Massa, com o mesmo carro, não sinalizou as mesmas dificuldades. E a história fica mais estranha, ainda, quando se observa que Raikkonen estabeleceu a melhor volta da corrida, na 74.ª passagem, 1min16s689, à média de 156,7 km/h. Usava os mesmos pneus moles para asfalto seco que antes de bater em Sutil. Sobre o acidente, atribuiu à baixa temperatura dos freios traseiros, que bloquearam as rodas. O finlandês não considera o GP de Mônaco a sua pior prova desde a chegada na Fórmula 1, em 2001. "Teve corrida que não terminei sequer a primeira volta. Essas coisas acontecem. Eu errei e minha equipe errou. E pagamos o preço." No grid, ainda, antes da largada, os mecânicos demoraram para colocar os pneus e Raikkonen teve de cumprir um drive through por causa de a Ferrari exceder o tempo permitido. "Uma das rodas traseiras não estava fixando e até eles chegarem com uma nova porca estourou o tempo", explicou. Lamentou ter perdido pelo menos o quinto lugar, colocação que ocupava até bater em Sutil e ter de substituir pela segunda vez na prova o aerofólio dianteiro, mas demonstrou otimismo. "Já enfrentei situações bem mais complicadas. Agora estou perto, ainda, de Hamilton. O mais importante é que nosso carro se mostrou mais eficiente que em 2007, o que nos deixa animados para as próximas etapas." O inglês da McLaren lidera o Mundial com 38 pontos, seguido por Raikkonen, 35, e Felipe Massa, 34.