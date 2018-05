Kimi Raikkonen já fala em fazer carreira longa no rali

A carreira de Kimi Raikkonen no Mundial de Rali pode ir muito além de uma única temporada. Segundo o próprio piloto finlandês, existe a possibilidade de deixar a Fórmula 1 de lado e dedicar-se definitivamente ao novo desafio.

"Não tenho contrato com a Fórmula 1, então vamos ver o que acontece. Tenho opção de voltar ou de ficar no rali. Vou analisar isso e depois decidir. Se estiver tudo bem, posso continuar", disse Raikkonen à revista inglesa Autosport.

O finlandês estreará no Mundial pela equipe da Red Bull, que correrá com modelos da Citroën. "Por enquanto, o que tenho é esse contrato de um ano, mas não estou com pressa para decidir o que fazer", afirmou o campeão da Fórmula 1 em 2007.

Raikkonen deixou a principal categoria do automobilismo depois de ser dispensado pela Ferrari e não chegar a um acordo com a McLaren. Ainda magoado com a equipe italiana, ele disse que sua demissão não teve a ver com fatores esportivos. "Não sei o que foi, pergunte a eles. Mas sei que não foi por causa de meu desempenho nas corridas", afirmou.