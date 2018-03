Kimi Raikkonen lamenta nona colocação no GP de Mônaco

O finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, lamentou o nono lugar no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, disputado neste domingo, 25. Veja também: Classificação Calendário Mundial de pilotos ainda está indefinido, diz Felipe Massa Além de não somar nem um ponto, Raikkonen ainda perdeu a liderança do Mundial de Pilotos para o inglês Lewis Hamilton, da McLaren. Agora, ele está três pontos atrás do rival, e com um de vantagem em relação ao brasileiro Felipe Massa, seu companheiro de Ferrari. "Tudo foi por água abaixo já na largada. Não conseguimos ajustar a roda traseira a tempo por conta de um pequeno problema com a porca, e acabei punido", explicou o atual campeão do mundo em seu site. Raikkonen foi obrigado a parar nos boxes, e acabou ficando longe do pódio. No entanto, o pior ainda estava por vir. A nove voltas do fim, o piloto finlandês perdeu o controle de seu F2008 e bateu no alemão Adrian Sutil, obrigando o piloto da Force India a abandonar. "Em qualquer outro lugar conseguiria evitar o acidente, mas você perde o controle num circuito urbano como este se frear bruscamente e acertar um buraco. Fiquei chateado principalmente por Adrian, pois sei que foi ruim para ele", comentou. O incidente obrigou Raikkonen a parar novamente nos boxes para tocar partes do carro, tirando-o definitivamente da luta pelos pontos.