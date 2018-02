Kimi Raikkonen pode trocar motor na Malásia Líder dos treinos da Fórmula 1 nesta quarta-feira, o piloto finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, revelou que poderá trocar o motor de seu F2007 para o Grande Prêmio da Malásia, no dia 08 de abril, por um problema de vazamento de água. Caso tenha de fazer a mudança, Raikkonen perderá dez posições no grid de largada, o que poderá comprometer a sua corrida. "A equipe analisou o motor, mas ainda não chegou a nenhuma conclusão. Acredito que até o próximo sábado teremos alguma novidade", contou o piloto. Raikkonen revelou que o problema surgiu durante a prova na Austrália, o que fez com que ele reduzisse o ritmo no final da prova. "Estou confiante de que tudo ficará bem. No entanto, nunca sabemos o que pode acontecer. Mas o certo é que estaremos prontos para lutar pela vitória." Pelo regulamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), os pilotos só podem mudar o motor depois de duas provas, do contrário, serão punidos.