Kimi Raikkonen pontua mais uma vez Depois de Michael Schumacher, em 1991, os pilotos que mais impressionaram na Fórmula 1, nas suas temporadas de estréia, foram Jenson Button, ano passado na Williams, e agora Kimi Raikkonen, da Sauber. Button anda meio esquecido na Benetton, pelo péssimo campeonato, sempre atrás de Giancarlo Fisichella, a exemplo deste domingo também, em pleno circuito que ele conhece como poucos. Kimi, no entanto, é o piloto da vez e terminou em quinto neste domingo. Já na sua estréia na F-1, na Austrália, esse finlandês de 21 anos marcou 1 ponto. Na Áustria e no Canadá foi quarto e neste domingo pontuou de novo. Tem até agora 9 pontos e é o oitavo no Mundial. Ele deverá ser o substituto de Rubens Barrichello na Ferrari, em 2003, segundo a imprensa italiana.