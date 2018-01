Kimi Raikkonen reconhece erro na relargada Apesar do pódio e da liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 (junto com Fernando Alonso e Lewis Hamilton), o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, estava visivelmente insatisfeito com seu desempenho na corrida deste domingo, no Grande Prênmio do Bahrein. ?Cometi um erro na largada. Alonso me passou, mas ainda nas curvas 1 e 2 estava prestes a passar os dois.? Não diz, mas de novo tirou o pé do acelerador para não bater, como na Malásia. ?Perdi muito tempo atrás de Alonso, enquanto Felipe e Lewis se distanciavam.? Isso o impediu de lutar pela vitória, argumentou. No início da noite, o novo diretor-técnico da Ferrari, Mario Almondo, surpreendeu ao criticar Kimi Raikkonen, por ter cruzado a linha de chegada, em seguida à saída do safety car, na terceira volta, a 2 segundos e 4 décimos de Fernando Alonso. ?Kimi tem de encontrar uma maneira de melhorar suas relargadas.? Massa e Raikkonen voltam às pistas dia 30, nos testes coletivos no Circuito da Catalunha, em Barcelona.