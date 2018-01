Kimi Raikkonen será o pole na Alemanha A conquista da primeira pole position na carreira de Kimi Raikkonen, da McLaren, hoje no treino classificatório para o GP da Europa, em Nurburgring, foi também uma das mais disputadas da Fórmula 1. E espetacular. O jovem finlandês superou o campeão do mundo, Michael Schumacher, da Ferrari, por 32 milésimos de segundo, que por sua vez obteve um tempo apenas 64 milésimos de segundo melhor que o de Ralf Schumacher, da Williams. "Amanhã será interessante ver o que vai acontecer na corrida", afirmou o líder do campeonato, Schumacher. A prova que marca o início da segunda etapa da temporada, nona do ano, tem tudo para ser tão disputada quanto o treino que definiu o grid, hoje, em que entre o tempo de Raikkonen, 1min31s523, e o de Fernando Alonso, da Renault, 1min32s424, oitavo no grid, há apenas 901 milésimos de diferença. "Estou contente pela primeira pole, claro, especialmente depois do que me ocorreu na etapa anterior a esta", comentou Raikkonen. Na sessão classificatória do GP do Canadá, ele errou, bateu o carro e teve de largar em último. O caminho ficou aberto para Schumacher assumir, pela primeira vez no ano, a liderança do Mundial. Norbert Haug, diretor esportivo da Mercedes, socou com seus 150 quilos a bancada da McLaren na mureta dos boxes para comemorar o resultado. Schumacher e Rubens Barrichello, quinto no grid, a 257 milésimos do pole, foram os únicos pilotos com pneus Bridgestone dentre os 11 primeiros. A Michelin, conforme já demonstrara sexta-feira, desenvolveu um pneu mais eficiente para a pista seca. Ao menos para os treinos. "O que conta é amanhã, nas 60 voltas da corrida", lembrou Schumacher. "Nossos pneus atingirão seu melhor momento de performance durante a prova", antecipou Rubinho. Ele demonstrou irritação com a imprensa italiana que questionava sua motivação. "O Schumacher no começo do campeonato não obteve melhores resultados, estava desinteressado então? As pessoas diziam que ele iria até parar de correr. Não tem nada a ver", respondeu de forma áspera. A dupla da Ferrari sabe que será bem mais difícil este ano repetir a dobradinha do ano passado no GP da Europa, com Rubinho em primeiro e Schumacher em segundo. Schumacher deixou escapar que para sua estratégia dar certo seria importante largar em primeiro. Suas palavras sugerem que ele e Rubinho, que confirmou ter a mesma estratégia do alemão, estão um pouco mais leves que Raikkonen e Ralf, o que significa que, provavelmente, parem poucas voltas antes para o primeiro pit stop. Pode ter sido também uma jogada de Schumacher, para induzir a concorrência a acreditar nisso. Mas o mais provável é que seja mesmo verdade. Ralf Schumacher, por considerar seu irmão um "adversário" ou apenas para fazer teatro, disse: "Nosso desempenho nas duas últimas etapas e hoje aqui comprovam que a Williams cresceu muito. Vamos mostrar ao Michael amanhã se os nossos pneus são ou não eficientes em corrida." Juan Pablo Montoya, companheiro de Ralf, largará em quarto, com um tempo 146 milésimos pior que o de Ralf. Desta vez Jarno Trulli, da Renault, superou e bem o companheiro, Alonso, ao obter bom sexto tempo, a 453 milésimos de Raikkonen, enquanto a Toyota ratificou a boa impressão deixada em todos os treinos ao permitir Oliver Panis ser sétimo e Cristiano da Matta décimo. "Fomos velozes desde o princípio, até um pouco a mais do que imaginava", disse Cristiano. "Os pneus Michelin serão uma vantagem para nós amanhã." Já Antonio Pizzonia, da Jaguar, 16.º hoje, comentou ter encontrado dificuldades com o acerto para apenas uma volta lançada, como na classificação. "O carro vai muito bem em ritmo de corrida. Nossa maior preocupação é com a chuva." A vantagem que os Michelin ofereceram no seco até agora a Bridgestone dá em dobro no molhado. Schumacher claramente expôs sua preferência pelo piso molhado, mas com muita água, onde seus pneus são até quatro segundos mais rápidos que os da Michelin. Eis como ficou o grid de largada: 1) Kimi Raikkonen (FIN/McLaren) - 1min31s523 2) Michael Schumacher (ALE/Ferrari) - 1min31s555 3) Ralf Schumacher (ALE/Williams) - 1min31s619 4) Juan Pablo Montoya (COL/Williams) - 1min31s765 5) Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) - 1min31s780 6) Jarno Trulli (ITA/Renault) - 1min31s976 7) Olivier Panis (FRA/Toyota) - 1min32s350 8) Fernando Alonso (ESP/Renault) - 1min32s424 9) David Coulthard (ESC/McLaren) - 1min32s742 10) Cristiano da Matta (BRA/Toyota) - 1min32s949 11) Mark Webber (AUS/Jaguar) - 1min33s066 12) Jenson Button (ING/BAR) - 1min33s395 13) Giancarlo Fisichella (ITA/Jordan) - 1min33s553 14) Ralph Firman (ING/Jordan) - 1min33s827 15) Heinz-Harald Frentzen (ALE/Sauber) - 1min34s000 16) Antonio Pizzonia (BRA/Jaguar) - 1min34s159 17) Jacques Villeneuve (CAN/BAR) - 1min34s596 18) Joe Verstappen (HOL/Minardi) - 1min36s318 19) Justin Wilson (ING/Minardi) - 1min36s485 20) Nick Heidfeld (ALE/Sauber) ? não completou a volta