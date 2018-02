Kimi Raikkonen treina pela primeira vez com a Ferrari O finlandês Kimi Raikkonen, contratado para o lugar do alemão Michael Schumacher, finalmente pôde sentir o peso da máquina da Ferrari. Nesta terça-feira, no circuito italiano de Vallelunga, o piloto realizou o seu primeiro treino pela equipe. Na primeira parte da sessão, Kimi completou 18 voltas com o modelo 248 F1, utilizado na temporada passada. Com esse carro, a Ferrari conquistou o vice-campeonato no Mundial de Construtores, ficando atrás da francesa Renault, cujo novo modelo será apresentado nesta quarta. Ao lado do finlandês, Felipe Massa desfilou com o F2007, que será utilizado ao longo deste ano. É a segunda vez que o brasileiro comanda o novo modelo. Kimi só poderá entrar no cockpit do F2007 na próxima semana. Até sexta, ele terá de se contentar com o 248 F1. Inicialmente, a Ferrari deveria realizar os treinos no Circuito de Mugello. No entanto, a equipe teve de optar por Vallelunga, que fica perto de Roma, para fugir da neve, que segundo a meteorologia italiana castigaria Mugello ao longo desta semana.