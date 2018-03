Kimi Raikkonen vence o GP de Mônaco O finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, conseguiu a sua segunda vitória consecutiva na temporada de F-1. Após ganhar o GP da Espanha, ele venceu neste domingo o GP de Mônaco de ponta a ponta, somou 27 pontos, e também entra na briga para a conquista do título deste ano. O líder do mundial, o espanhol Fernando Alonso, da Renault, chegou em quarto e está com 49 pontos. A Williams fez o segundo - o alemão Nick Heidfeld, e o terceiro colocados, o australiano Mark Webber. O colombiano Juan Pablo Montoya chegou em quinto, Ralf Schumacher em sexto, Michael Shumacher em sétimo e o brasileiro Rubens Barrichelo, em oitavo. Felipe Massa foi o nono colocado. Como ficou o GP de Mônaco: 1 - Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren - 78 voltas 2 - Nick Heidfeld (ALE) ? Williams - a 13s8 3 - Mark Webber (AUS) ? Williams - a 18s4 4 - Fernando Alonso (ESP) ? Renault - a 36s4 5 - Juan Pablo Montoya (COL) ? McLaren - a 36s6 6 - Ralf Schumacher (ALE) ? Toyota - a 37s1 7 - Michael Schumacher (ALE) ? Ferrari - a 37s2 8 - Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari - a 37s5 9 - Felipe Massa (BRA) ? Sauber - a 1 volta 10 - Jarno Trulli (ITA) ? Toyota - a 1 volta 11 - Jacques Villeneuve (CAN) ? Sauber - a 1 volta 12 - Giancarlo Fisichella (ITA) ? Renault - a 1 volta 13 - Tiago Monteiro (POR) ? Jordan - a 3 voltas 14 - Christijan Albers (HOL) ? Minardi - a 5 voltas Não terminaram a corrida Vitantonio Liuzzi (ITA) - Red Bull - a 19 voltas Patrick Friesacher (AUT) ? Minardi - a 49 voltas David Coulthard (ESC) - Red Bull - a 55 voltas Narain Karthikeyan (IND) ? Jordan - a 60 voltas Como fica o Mundial 1 - Fernando Alonso, 49 pontos 2 - Kimi Raikkonen, 27 3 - Jarno Trulli, 26 4 - Mark Webber, 18 5 - Nick Heidfeld, 17 6 - Ralf Schumacher, 17 7 - Giancarlo Fisichella, 14 8 - Juan Pablo Montoya, 14 9 - Michael Schumacher, 12 10 - David Coulthard, 10 11 - Rubens Barrichello, 9 12 - Alexander Wurz, 6 13 - Jacques Villeneuve, 5 14 - Pedro de la Rosa, 4 15 - Christian Klien, 3 16 - Felipe Massa, 2 17 - Vitantonio Liuzzi, 1