Kléver conquista Rally dos Amigos O piloto Klever Kolberg e o navegador Lourival Roldan (Mitsubishi Pajero Evolution) conquistaram neste sábado ? em Rechã, no interior paulista ? o bicampeonato do Rally dos Amigos, última etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country. Em segundo lugar ficou a dupla Édio Füchter e Milton Pereira (Chevrolet S 10), seguidos por Reinaldo Varella e Suzana Barelli (Troller). Na categoria Motos, o vencedor foi Alexandre de Paula. Juca Bala ficou em segundo e Dimas Mattos garantiu a terceira colocação.