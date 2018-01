Klever é o melhor brasileiro no Paris-Dacar Com a disputa da 17ª etapa, no percurso de 27 quilômetros entre Lago Rosa e Dacar, no Senegal, terminou hoje o rali mais importante do mundo, o Paris-Dacar. Klever Kolberg acabou sendo o principal destaque brasileiro, pois foi o único que conseguiu melhorar sua posição na competição deste ano: chegou em 11ª lugar entre os carros. Em 2003, ele havia ficado em 13º. Jean Azevedo, quinto entre as motos no ano passado, ficou em 14º este ano. Já André Azevedo ficou em sexto entre os caminhões (segundo no ano passado). O francês Stephane Peterhansel foi o campeão da categoria carros. Terceiro lugar em 2003, ele chegou em 19º na etapa de hoje. O vencedor foi o britânico Colin McRae. Na categoria motos, o campeão foi o espanhol Nani Roma. Ele chegou em 17º lugar neste domingo, e o vencedor da etapa foi o francês Cyril Despres. Entre os caminhões, o russo Vladimir Tchaguine conquistou o bicampeonato este ano, embora tenha ficado em 17º hoje. O vencedor da última etapa foi o holandês Hans Stacey.