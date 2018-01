Klever Kolberg desiste do Rali Dacar O Brasil ficou sem representantes brasileiros na categoria carros do Rali Dacar. Nesta segunda-feira, Klever Kolberg e o navegador Eduardo Bampi anunciaram a desistência na competição quando ocupavam a 13ª colocação na classificação geral. Logo no início da nona etapa, entre as cidades de Nouakchott e Kiffa, na Mauritânia, os brasileiros sentiram problemas com o carro, que não conseguia passar de 120 km/h no asfalto. Os dois resolveram voltar para o ponto de largada e tentar consertar o carro. ?Durante 3 horas, eles mudaram tudo o que foi possível e checaram todas as peças. Mas até agora não encontramos nada e o carro continua sem funcionar direito?, disse Kolberg. A outra dupla brasileira entre os carros - o piloto Paulo Nobre (o Palmeirinha) e o navegador Dico Teixeira - abandonou o rali durante a realização da quarta etapa.