Klien será o 2º piloto da Red Bull A Red Bull anunciou nesta sexta-feira que o piloto austríaco Christian Klien será o companheiro do escocês David Coulthard no Grande Prêmio da Austrália, primeira corrida do Mundial de Fórmula 1 de 2005. Em um comunicado oficial, a equipe explicou que tomou essa decisão depois dos treinos realizados nos circuitos espanhóis de Valência, Jerez e Barcelona. O italiano Vitantonio Liuzzi, atual campeão da Fórmula 3.000, será o piloto de testes. A Red Bull Racing Team foi formada em novembro do ano passado depois da compra da escuderia britânica Jaguar por parte do empresário austríaco Dietrich Mateschitz, fundador e presidente da companhia de bebidas energéticas Red Bull. Klien, de 22 anos, foi piloto da Jaguar na temporada passada e terminou o campeonato na 16ª posição, com três pontos, depois de ter conseguido o sexto lugar no Grande Prêmio da Bélgica. O Grande Prêmio da Austrália será disputado entre 4 e 6 de março no circuito de Melbourne.