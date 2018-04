Kobayashi surpreende e brilha em prova de recuperação

SÃO PAULO - A regularidade não é o forte do japonês Kamui Kobayashi. Apesar disso, o piloto da Sauber tem compensado este desequilíbrio com superação ao longo da temporada. E, no GP do Brasil, neste domingo, não foi diferente. Depois de largar em 16.º lugar em Interlagos, o promissor piloto de 25 anos fez uma ótima prova e faturou dois pontos ao terminar na honrosa nona posição.

"A equipe fez um ótimo trabalho para se recuperar do resultado ruim que obtivemos no treino classificatório. Eu tive um bom começo e também um bom ritmo de corrida", avaliou o japonês, que estreou em 2009 na categoria. Kobayashi comemorou ainda o fato de ter ajudar a equipe a fechar o Mundial de Construtores em 7.º lugar - com 44 pontos - , superando a principal concorrente, a Toro Rosso, que ficou com 41. "Foi muito importante para nós terminar à frente de Toro Rosso e estou feliz que conseguimos fazer isso", disse.

Para a temporada de 2012, Kobayashi promete bastante trabalho e espera uma evolução ainda maior da Sauber ao lado do companheiro, o mexicano Sergio Pérez, de 21 anos, que terminou neste domingo em 13.º lugar. "Depois de ter lutado um pouco na segunda metade da temporada, temos muito para trabalhar durante o inverno. Teremos a mesma equipe com os mesmos pilotos, mas queremos nos tornar mais fortes", afirmou.