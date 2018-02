Kovalainen diz que Hamilton terá vantagem na McLaren

O piloto Heikki Kovalainen reconheceu neste domingo que o inglês Lewis Hamilton terá vantagem na McLaren. O finlandês, que neste ano correu pela Renault, foi contratado para o lugar do espanhol Fernando Alonso. "Quero ter uma boa relação com ele [Hamilton] para poder ser competitivo em 2008", conta Kovalainen em entrevista ao diário britânico The People. "É certo que ele terá um pouco mais de vantagem." Kovalainen e Hamilton já foram rivais no kart. O finlandês, no entanto, acredita que terá uma boa relação dentro da McLaren. "Agora quero aproveitar ao máximo e garantir que tudo saia bem. Quero ficar na equipe o maior tempo possível." Alonso, que teve problemas de relacionamento com Hamilton, retornou à equipe Renault, onde competirá ao lado do brasileiro Nelsinho Piquet.