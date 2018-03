Kovalainen passa por exame e é liberado para correr na Turquia O piloto finlandês Heikki Kovalainen, da McLaren, passou por um exame físico e poderá participar do Grande Prêmio da Turquia, disse a equipe inglesa na quinta-feira. Kovalainen sofreu um acidente no dia 27 de abril, no GP da Espanha, e foi levado ao hospital com um abalo cerebral. A McLaren afirmou que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) deu permissão ao finlandês para competir na corrida de domingo, depois de um exame médico obrigatório no circuito de Istambul Park. Kovalainen disse em uma coletiva que não se lembra do acidente no circuito da Catalunha, apesar de tê-lo visto na televisão. "Foi um acidente sério e eu consegui sair", disse o piloto. "Acho que tive um pouco de sorte, mas devo ressaltar que todos os padrões de segurança que a FIA exige funcionam muito bem." O carro de Kovalainen bateu contra a barreira de pneus em Barcelona, depois de sair da pista a aproximadamente 240 quilômetros por hora. O impacto da freada sofrido por Kovalainen foi equivalente a 27 vezes o peso de seu corpo. A McLaren confirmou na quinta-feira que o acidente foi causado por um problema nas rodas.