Kovalainen supera Massa no último treino Criticado pelo chefe da Renault, Flavio Briatore, o piloto finlandês Heikki Kovalainen mostrou um bom desempenho no último dia da semana de treinos da Fórmula 1 no Circuito de Sepang, na Malásia. Com 1min35s757, ele liderou a sessão e superou a Ferrari do brasileiro Felipe Massa, que cravou 1min35s808. Kovalainen foi duramente criticado pelo fraco desempenho na primeira prova do ano, realizada na Austrália. Briatore chegou a dizer que a corrida do piloto havia sido um "lixo". Porém, o tempo desta sexta deu novo ânimo para o piloto, já que a próxima prova, no dia 8 de abril, será realizada justamente em Sepang. Inicialmente, os treinos deveriam ser realizadas até a última quinta-feira, mas os organizadores decidiram esticar a sessão por causa das chuvas que atingiram o circuito. Entretanto, a medida não funcionou muito bem, já que voltou a chover na metade do treino desta sexta, o que causou cinco bandeiras vermelhas. Outro destaque foi a surpreendente Super Aguri do inglês Anthony Davidson, que marcou o terceiro tempo do dia. Agora, os pilotos só voltam para Sepang na próxima semana, já para a disputa do Grande Prêmio da Malásia. Classificação desta sexta: 1.º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min35s757 (55 voltas) 2.º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min35s808 (73) 3.º Anthony Davidson (ING/Super Aguri) - 1min36s787 (69) 4.º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min37s002 (104) 5.º Franck Montagny (FRA/Toyota) - 1min37s206 (78) 6.º Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber) - 1min37s318 (71) 7.º Jenson Button (ING/Honda) - 1min37s326 (37) 8.º Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 1min37s448 (43) 9.º Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min38s338 (42) 10.º Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso) - 1min38s542 (56) 11.º Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) - 1min39s100 (26) 12.º Christian Klien (AUT/Honda) - 1min39s176 (25)