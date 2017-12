Kubica é vetado por médico e Vettel o substitui

O polonês Robert Kubica bem que tentou, mas não conseguiu e está fora do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Ele foi vetado pelos médicos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), em conjunto com a equipe da BMW-Sauber. Assim, quem vai disputar a prova em Indianápolis é o alemão Sebastian Vettel, que é piloto de testes. Kubica dizia estar pronto para a prova, pois não sentia nada após o forte acidente no domingo, durante o Grande Prêmio do Canadá, quando atingiu um muro perto da Curva do Grampo, capotou e foi parar metros adiante, com o carro praticamente destruído - apenas a célula de sobrevivência, onde o piloto senta para conduzir o veículo, ficou inteira. A FIA não deu detalhes da decisão de não permitir o polonês de competir. O médico-chefe da entidade, Gary Hartstein, apenas comunciou à equipe que a razão era a possibilidade de novo acidente, o que poderia, diante da sensibilidade já do organismo de Kubica, sofrer lesões neurológicas sérias. "Vou para casa. Que vá tudo bem com Vettel", falou Kubica, contrariado. Mario Theissen, diretor da BMW, explicou que Kubica passará por novo exame antes do GP da França, etapa seguinte do campeonato, dia 1.º. Sebastian Vettel, que tem 19 anos (faz 20 no dia 3 de julho), disputará seu primeiro Grande Prêmio na F-1 da carreira e é visto sempre nos treinos livres antes dos GPs. Seu primeiro teste com o carro foi no ano passado, na Turquia. Ele divide o posto com Timo Glock. (Com Livio Oricchio, do Estadão)