Kubica sai do hospital e quer correr nos EUA

O piloto Robert Kubica (BMW) deixou nesta segunda-feira o hospital após o grave acidente que sofreu no domingo durante o Grande Prêmio de Montreal. Mesmo com a gravidade da batida, o polonês sofreu apenas uma torção no tornozelo direito e já fala em participar da próxima etapa do Mundial de Fórmula 1, neste domingo, em Indianápolis, nos Estados Unidos. "Como vocês podem ver eu estou em boa forma e espero poder correr em Indianapolis se os médicos me liberarem", afirmou o piloto da BMW, que acrescentou: "Estou me sentindo muito bem. Tive muita sorte e saí quase ileso, nada em mim está doendo." Um porta-voz da BMW disse que Kubica, saiu do hospital dirigindo, mas caso não seja liberado para o GP dos Estados Unidos, a escuderia já tem o alemão Sebastian Vettel pronto para substituí-lo. "Eu acho que se o acidente fosse há 10 anos atrás ele não sobreviveria", afirmou o chefe da BMW Mario Theissen, ao site da Autosport.