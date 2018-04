Kubica se diz surpreso com anúncio da saída da BMW

VALÊNCIA - O anúncio da BMW Sauber de que abandonará a Fórmula 1 no final da temporada foi surpreendente para o piloto Robert Kubica, que ficou sabendo da decisão apenas pela internet. "Me levantei pela manhã, corri um pouco, entrei na internet e logo vi. Foi uma decisão bastante surpreendente, inesperada", disse o polonês, nesta quinta, em Valência.

Veja também:

F-1: classificação do Mundial

Confira o calendário da temporada

ESPECIAL: jogue o Desafio dos Pilotos

BLOG DO LIVIO - Leia mais sobre a F-1

Kubica revelou que não foi avisado pessoalmente sobre a decisão da BMW. "Logo eu recebi um correio eletrônico com a decisão". A saída da montadora foi anunciado alguns dias depois da realização do GP da Hungria.

O piloto alemão Nick Heidfeld lamentou a saída da BMW. "Obviamente se retirar é uma decisão ruim para todos os envolvidos. É muito importante que continuem comprometidos no resto da temporada", disse. "A BMW quer sair com resultados positivos. Queremos demonstrar que somos capazes".

Ambos pilotos têm esperança de que a equipe retorne em 2010 com outro nome, como aconteceu com a Brawn GP depois que a Honda abandonou a Fórmula 1. "Confio em encontrar um lugar adequado para o próximo ano", disse Kubica. "É difícil saber com que equipe estarei".