Kubica sofre acidente grave no GP do Canadá

O Grande Prêmio do Canadá foi interrompido por sete voltas por causa de um grave acidente do piloto polonês Robert Kubica, da BMW, na 26.ª volta. Kubica perdeu o controle do carro na entrada da curva 10 quando andava a cerca de 230 km/h. O carro bateu contra o muro, cruzou a pista, capotou por várias vezes e parou quase de cabeça para baixo. O polonês não dava sinais de reação quando foi atendido pelos comissários de pista, e foi logo transportado para o hospital. Apesar da gravidade do acidente, as informações iniciais davam conta de que Kubica havia sofrido uma fratura numa das pernas, portanto, não disputaria o Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Indianápolis, no próximo domingo. Mais tarde, isto foi desmentido e o piloto deverá receber alta já nesta segunda-feira. Texto atualizado às 19h37