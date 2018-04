Kubica testa pela Mercedes, mas evita prever seu futuro O ex-piloto de Fórmula 1 Robert Kubica está prestes a fazer o seu retorno a uma pista de corridas com uma equipe grande, quase dois anos depois de ter sofrido o grave acidente que quase o matou, em uma prova de rali, na Itália, no dia 6 de fevereiro de 2011. O polonês realizará nesta quinta-feira, no circuito Ricardo Tormo, em Valência, na Espanha, um teste pela Mercedes em um dos carros que a montadora alemã usa no Campeonato Alemão de Turismo (DTM).