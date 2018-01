Kyle Busch quebra recorde na Nascar O piloto Kyle Busch transformou-se neste domingo no mais jovem vencedor da história da Nascar (National Association for Stock Car Auto Racing), ao vencer na ´Sony HD 500´ no circuito de Fontana (Califórnia) com apenas 20 anos, quatro meses e dois dias. Busch bateu o recorde anterior por apenas quatro dias e é o irmão mais novo do atual campeão da Nascar, Kurt Busch. Atualmente, disputa sua primeira temporada no campeonato.