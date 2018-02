Lanterninha, Super Aguri mostra carro e reclama dos rivais Enfim, a equipe japonesa Super Aguri apresentou nesta quarta-feira seu carro (SA07) para a temporada 2007 da Fórmula 1, que começará no próximo domingo, com a disputa do Grande Prêmio da Austrália. A apresentação do carro só aconteceu nesta quarta porque a equipe estava realizando algumas mudanças solicitadas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que havia reprovado o SA07 no quesito segurança. A Super Aguri foi a última de todas as 11 escuderias a mostrar a nova máquina. Durante a apresentação, o diretor geral da equipe, Daniel Audetto, fez duras críticas aos rivais Willians e Spyker - as duas escuderias apresentaram queixa à FIA dizendo que o SA07 era uma adaptação do RA106, desenvolvido pela Honda no ano passado. Pelas normas da FIA, uma equipe tem de criar seu próprio carro. "Todas essas acusações acabaram tirando a possibilidade de fecharmos com patrocinadores", lamentou Audetto. "Nós estamos legais e seguimos as regras. Quem fazem trapaças são os outros", afirmou. Os pilotos titulares da Super Aguri, que foi a lanterninha na temporada 2006, são o inglês Anthony Davidson e o japonês Takuma Sato.