Largada atrapalhou, diz Barrichello Rubens Barrichello justificou sua ausência na luta pela vitória, no GP de San Marino, com o tráfego na classificação do sábado, "deixando-me em sexto no grid," e a má largada. "As duas coisas combinadas somadas à dificuldade de ultrapassar neste circuito me impediram de um resultado melhor." Rubinho terminou em terceiro. Pela terceira vez, em quatro corridas, ele chega ao pódio na temporada, o que o coloca em terceiro no Mundial, com 14 pontos, diante de 26 de Michael Schumacher e David Coulthard, os líderes. "Pelos tempos de volta, constância, ultrapassagens, diria que foi um dos meus melhores trabalhos", avaliou. Enquanto esperava Ralf Schumacher para cumprimentá-lo pela vitória, Michael cruzou com Rubinho, que se dirigia para a pesagem depois da bandeirada. O alemão foi extremamente frio com o companheiro, a exemplo de Rubinho com ele na Malásia. Como não poderia deixar de ser, o piloto brasileiro lembrou o momento em que deixou Schumacher para trás na corrida, na quarta volta. "Ele tinha um problema no carro, que não sei qual era, errou numa curva e eu o ultrapassei na saída." A maior autonomia que a estratégia da Ferrari lhe deu (parou apenas na 31ª volta enquanto o GP teve 62) foi decisiva para classificar-se em terceiro, comentou Rubinho. "Pude imprimir um ritmo muito rápido nas três voltas a mais que permaneci na pista, com relação a Mika Hakkinen (29ª, 30ª e 31ª), dando-me a chance de sair na sua frente depois da minha parada." Como Juan Pablo Montoya, da Williams, parou na 27ª volta, e estava na sua frente, ocorreu o mesmo. Rubinho evoluiu da quinta para a terceira colocação. Brown nessa hora ordenou a colocação de combustível para mais um pit stop, realizado na 47ª volta (mesma de Montoya), enquanto Hakkinen optou pela volta anterior. Rubinho, no entanto, entrou na frente de ambos no box e saiu também da frente, garantindo o terceiro lugar. A partir de terça-feira ele trabalha em Fiorano e depois em Mugello. "Vou testar equipamentos eletrônicos, como o câmbio automático, que nunca vi na vida."