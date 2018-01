Largada da Indy será às 12h15 O GP da Inglaterra de Fórmula Indy foi confirmado e terá sua largada às 16h15 (12h15, horário de Brasília). Os problemas de drenagem no circuito foram parcialmente resolvidos. Pela manhã, os pilotos fizeram um treino para analisar a condição da pista, que ainda tinha água brotando dos asfalto em alguns pontos por causa das fortes chuvas na Inglaterra nas últimas semanas. Alguns pilotos não queriam que a corrida fosse realizada, temendo riscos na alta velocidade do oval inglês. Venceu a maioria que queria a corrida. Foi realizado um outro treino, com uma hora e meia de duração, quando os pilotos andaram pela primeira vez em velocidade máxima. O brasileiro Tony Kanaan, da equipe Hollywood Mo Nunn, foi o mais rápido com 24s719, com média de velocidade de 346 km/h. O sueco Kenny Brack, líder do campeonato, ficou em segundo, seguido do canadense Paul Tracy, o escocês Dario Franchitti e o brasileiro Roberto Moreno.