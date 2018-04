Lauda diz estar otimista quanto à redução do desgaste dos pneus da Mercedes

MÔNACO - "Não há como negar que estamos andando para a frente”, afirmou Niki Lauda ao Estado, nesta quinta-feira, depois de ver seus dois pilotos, Nico Rosberg e Lewis Hamilton, estabelecerem os dois melhores tempos nos treinos livres do GP de Mônaco. “Temos muito ainda o que crescer, como não desgastar os pneus tão rápido. Mas aqui temos algumas novidades no carro que já na simulação de corrida que fizemos, à tarde, nos deram boas indicações de termos evoluído nesse sentido."

Rosberg ficou na frente, com 1min14s759, à média de 160,8 km/h para os 3.340 metros do circuito monegasco. Hamilton, em segundo, 1min15s077. O primeiro adversário é Fernando Alonso, da Ferrari, 437 milésimos mais lento que Rosberg. “Tudo funcionou muito bem hoje. Estamos rápidos como nas últimas etapas e os nossos pneus não acabaram logo. Mas essa pista costuma mudar muito de hoje até sábado, na classificação, e não podemos comemorar nada. Tivemos apenas um início promissor”, disse Rosberg.

A Mercedes vem de três pole positions seguidas: na China, com Hamilton, e em Bahrein e na Espanha, com Rosberg. Mas não conquistou mais do que um terceiro lugar na China e um quinto em Bahrein, com Hamilton, e um sexto, na Espanha, e um nono, em Bahrein, com Rosberg. “A razão principal é a nossa dificuldade em preservar os pneus traseiros”, diagnosticou Lauda ao Estado.

O grupo do engenheiro Aldo Costa, coordenador do projeto do modelo W04 da Mercedes, criou uma nova suspensão traseira e adicionou pequenos defletores para desviar parte do fluxo dos gases do escapamento, a fim de passarem mais longe dos pneus traseiros. A estreia foi nesta quinta-feira. O tipo de suspensão traseira usado pelo carro alemão favorecia o aproveitamento máximo dos pneus em uma volta lançada, mas a forma como o mantém em contato com o asfalto o expõe, também, a um desgaste bem mais elevado.

“Colocamos nosso foco nessa questão, aumentar a vida útil dos pneus sem perdermos performance na classificação”, explicou Lauda.

O ex-campeão do mundo de 1975 e 1977, com Ferrari, e 1984, McLaren, comentou ainda, ao Estado, sobre Paddy Lowe. O ex-diretor técnico da McLaren vai começar suas atividades na Mercedes a partir do dia 3. “Ele é um profissional muito capaz e trabalhará no grupo coordenado por Ross Brawn.” Suas palavras parecem desejar dizer, também, que não foi contratado para substituir Ross Brawn.

“Com a mudança radical do regulamento em 2014 e a impressionante margem de desenvolvimento que vem aí pela frente, novos conceitos, individualizamos muitas áreas de grande importância no projeto”, disse Lauda.

A Mercedes contratou quatro ex-diretores técnicos desde o ano passado: Bob Bell, Renault, Geoff Willis, Red Bull, Aldo Costa, Ferrari, e agora Paddy Lowe, McLaren. “Cada um terá uma área de responsabilidade e vão responder a Ross Brawn.” Ri do que se diz na Fórmula 1, de que na Mercedes há muito cacique para pouco índio. “Bullshit (Bobagem)”.