Lauda quer reinar absoluto na Jaguar A filosofia de Niki Lauda está começando a dar certo. O ex-piloto busca desestabilizar a equipe a fim de que o alto comando da Ford, dona da Jaguar, dispense Bobby Rahal e ele assuma sozinho a direção do time. Depois de quatro etapas disputadas na temporada de Fórmula 1, a Jaguar, em 10.º, sem nenhum ponto, só não é pior no campeonato que a Minardi, a 11.ª, escuderia que não fez um único treino antes da prova de abertura do Mundial, na Austrália. Hoje a imprensa alemã publicou que Bobby Rahal, o diretor da equipe, já está sob pressão da Ford para obter melhores resultados. Comenta-se que Rahal, um milionário norte-americano, não precisa passar por todo esse desgaste. Ele pode renunciar, ainda este ano, ao projeto de comandar a ascensão da Jaguar, depois do fracasso do ano passado. Rahal é o homem da Ford no negócio. Surpreendentemente, porém, pouco antes de o campeonato começar, o presidente da Jaguar, empresa com sede na Inglaterra, o austríaco Wolfgang Reitzle, contratou outro austríaco, Niki Lauda, para ser o número 1 da escuderia. Rahal soube disso apenas um dia antes do anuncio oficial. A primeira medida de Lauda, sem consultar ninguém, a uma semana do Mundial começar, foi contratar Pedro de la Rosa já como titular para 2002. Foi a forma de dizer "aqui mando eu" do ex-piloto austríaco. Esse conflito entre Lauda e Rahal dividiu o time antes mesmo da disputa iniciar-se. E os reflexos já são evidentes. Penúltimo na classificação e um piloto que, espontaneamente, ao menos para essa fase da disputa, deixa a organização. E tudo isso com um orçamento de dar inveja a qualquer equipe, exceção apenas da Ferrari e McLaren. Hoje também o principal piloto da escuderia, o irlandês Eddie Irvine, comentou, depois de obter o nono tempo nos testes de Silverstone dentre os 12 que treinaram: "Esse carro é muito lento, precisamos de mudanças técnicas radicais."