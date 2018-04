Lauda testa novo carro da Jaguar O atual diretor da Jaguar, Niki Lauda, de 52 anos, que no ano passado afirmou, com todas as letras, que com a tecnologia de hoje até um macaco seria capaz de acelerar um carro de Fórmula 1, experimentou hoje, no circuito Ricardo Tormo, em Valência, o modelo 2001 da sua equipe. Lauda abandonou as pistas em 1985, depois de conquistar três títulos mundiais, em 1975, 1977 e 1984. Ao fim das 10 voltas completadas, comentou: ?Quando eu corria, o controle do carro era exclusividade do piloto.? O austríaco é um crítico do uso da eletrônica em larga escala na Fórmula 1. A própria Jaguar preocupou-se em não distribuir os tempos de seu diretor, para evitar desgaste ainda maior que o gerado quando referiu-se aos pilotos-macacos. ?Minha intenção com o teste foi a de compreender melhor como os recursos eletrônicos auxiliam os pilotos, a fim de poder discutir melhor com Eddie Irvine e Pedro de la Rosa (pilotos de seu time).? Lauda rodou duas vezes no mesmo local, na freada da curva Doohan. ?Preferi rodar a ser acusado por Eddie e Pedro de passear pela pista?, falou Lauda. O sistema automático de largada impressionou muito o diretor da Jaguar. Amanhã a equipe inglesa, de propriedade da Ford, participa de um teste de pneus, no mesmo circuito, junto da Williams, McLaren e Renault. Os técnicos da Michelin irão molhar o asfalto para verificar o avanço dos novos pneus para chuva. Ano passado eles eram bastante inferiores aos da Bridgestone.