Leandro Totti ganha etapa da F-Truck em dia de acidentes A segunda etapa da Fórmula Truck, neste domingo, no circuito de Tarumã (RS), foi marcada por um forte acidente na segunda volta, que envolveu oito caminhões. O vencedor foi Leandro Totti, da Ford, que largou na pole e venceu de ponta a ponta, seguido de Roberval Andrade (Scania) e Wellington Cirino (Mercedes). Na segunda volta, em uma disputa de posição, Vinicius Ramires tocou a traseira do caminhão de Geraldo Piquet, que perdeu o controle e bateu forte sobre os pneus de proteção. Além dos dois, saíram da prova Pedro Muffato, Débora Rodrigues, Renato Martins, Fabiano Brito, José Maria Reis e Luiz Zappelini, que teve uma fratura exposta no joelho. Atual campeão, Renato Martins, da Volkswagen, ficou indignado com a batida de Ramires em Piquet. ?Foi uma atitude maldosa e eu vou reclamar para a direção de prova. Isso não pode acontecer?, criticou. Felipe Giaffone (Volks), que largou em oitavo e chegou em quinto, concordou: ?É preciso mais respeito nessas horas.? Vinicius se desculpou pelo acidente: ?Eu e Geraldo nos tocamos na curva 1, mas seguimos normalmente. Depois eu peguei sujeira na pista e ia deixar ele passar, mas fiquei desgovernado e toquei na traseira do caminhão dele. Quero pedir desculpas porque não tinha nenhuma intenção.? Totti venceu com motor mecânico e disse que para a próxima etapa, em São Paulo, tem a chance de trocar para o eletrônico - caso isso aconteça, perderá os pontos conquistados ontem. ?Vamos fazer treinos e ver como o eletrônico se comporta. Se for bem, mudaremos. Podemos perder pontos, mas compensa porque estamos tentando desenvolver o caminhão?, analisou. Após a segunda etapa, Beto Monteiro (Ford), passou à liderança - chegou em quarto e está com 33 pontos. Na seqüência aparecem Roberval, com 32 e Cirino, com 29. No campeonato de marcas a Mercedes lidera com 71, na frente de Ford (63) e Scania (36).