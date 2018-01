Legislação européia assusta chefões da F1 Os proprietários ou responsáveis pelas equipes de Fórmula 1 estão assustados: temem ser presos caso um de seus pilotos se envolva em um acidente fatal. A nova legislação européia, em vigor desde 1º de janeiro, facilitou bastante a extradição de uma nação a outra no continente. Além de enviarem um documento às federações de automobilismo, os dirigentes já ameaçam boicotar as corridas programadas para a Europa. A nova lei está em vigência em oito países. Desses, Espanha, Grã-Bretanha e Bélgica fazem parte do calendário da F1. E França, Alemanha e Itália, também com provas programadas, serão incluídos em março. "Gostaríamos que a questão fosse analisada urgentemente pelas autoridades dessas nações e os promotores das corridas avisados de suas decisões", traz o documento assinado pelos representantes das dez escuderias inscritas no Mundial. Em termos práticos, a nova lei tornará bem mais possível a transferência de Adrian Newey e Patrick Head da Inglaterra, seu país, para a Itália, se os dois forem considerados culpados pelo acidente que matou Ayrton Senna em 1994. Vale lembrar que o caso foi reaberto pela justiça italiana. Newey foi o projetista do modelo FW16 da Williams e Head era o diretor-técnico da equipe. Testes - Williams, Jaguar, Sauber e Toyota, já com seus modelos 2004, além de Ferrari, Renault e Jordan, realizam de terça a sexta-feira, em Barcelona, importantes treinos preparatórios para o campeonato que começará dia 7 de março em Melbourne.