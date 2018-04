Lei antitabaco põe Ferrari em xeque A Ferrari terá que trabalhar bem nos bastidores da Fórmula 1 para se manter competitiva a partir da temporada 2006, quando a lei antitabaco aprovada pela União Européia já estará em vigor proibindo quaisquer publicidades de produtos relacionados ao cigarro. Segundo o diário alemão Morgenpost, em sua edição desta quinta-feira, a escuderia italiana pode até se retirar do circo da Fórmula 1, pois deixaria de receber por ano cerca de ? 120 milhões (US$ 144 milhões) da Marlboro. A lei passa a valer a partir de agosto de 2005 e proíbe propaganda de tabaco nos eventos de massa. A determinação vale também para países que não fazem parte da UE, mas que detêm direitos televisivos da competição. Ainda de acordo com a publicação, a Ferrari teria o prejuízo agravado caso seu principal patrocinador tenha que deixar a categoria. Quase um terço do orçamento anual da equipe (US$ 420 milhões) é financiado pela marca de cigarro. Cavalo - O jornal adiantou que os responsáveis pela escuderia já estão lutando para seguir competindo e que solicitaram ajuda financeira a Bernie Ecclestone, o todo-poderoso da F-1 e à Associação de Construtores. O ?melhor cavalo do circo? ameaça deixar a categoria caso não receba das entidades ? 150 milhões (US$ 180 milhões). Para o Morgenpost, em Maranello, já há indícios claros de debandada. O diretor de corridas da escuderia, Jean Todt, e o chefe de equipe, Ross Brawn, não prolongarão seus contratos, que terminam em 2006, ano da retirada de Michael Schumacher. A concorrência não reclama. ?A quem não estiver satisfeito com as leis, que se retire?, disse o chefe de equipe da McLaren, Ronn Dennis. Vale lembrar que a lei antitabaco já vigora em alguns países, como Estados Unidos e Canadá, cujas equipes foram obrigadas a arrancarem toda propaganda de seus carros.