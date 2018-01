Lei do Tabaco ameaça MotoGP A publicidade de tabaco em eventos esportivos que, por um triz, não provocou o cancelamento do GP do Brasil de F-1, passou a ser uma das preocupações de Moacir Galo, da Vadam, responsável pela organização do GP do MotoGP. A Medida Provisória 118/03, que garantiu a realização da corrida, vencerá em 45 dias e só poderá ser reeditada uma vez. Dessa forma, a corrida de moto em Jacarepaguá, dia 20 de setembro, está condicionada à regulamentação da MP. Leia mais no Jornal da Tarde