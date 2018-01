Leilão deve definir amanhã futuro da Cart Está marcado para amanhã, em um tribunal de Indianápolis, o leilão do espólio da Cart, categoria que tem Emerson Fittipaldi e Gil de Ferran entre seus campeões. O grupo OWRS, formado por donos de equipes, oferece, a princípio, US$ 1,6 milhão e garante o pagamento dos prêmios da categoria. A IRL propõe US$ 3,3 milhões, mas apenas pelo GP de Long Beach e os motores Ford. Se vencer, a Cart deve desaparecer.