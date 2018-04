Lembra desse GP? Corridas com histórias, domínios e zebras em Mônaco

SÃO PAULO - A Fórmula 1 encontra neste fim de semana o charme e a tradição do Principado de Mônaco para a realização do 60º GP no local. As ruas estreitas, as ultrapassagens quase impossíveis e a bela paisagem fazem a prova ter vários capítulos inesquecíveis na história da categoria. Foi lá que o inglês Graham Hill conquistou cinco vitórias e ganhou o apelido de Mister Mônaco, para depois ser superado por Ayrton Senna, recordista de triunfos no circuito. O Estado relembra cinco provas marcantes realizadas ali:

1959

A corrida abriu a temporada em clima de luto após o ano anterior ser marcado pelas mortes dos pilotos Luigi Musso, Peter Collins e Stuart Lewis-Evans. Após os maus resultados em 1958, o australiano Jack Brabham largou em terceiro lugar, atrás do pole position, o inglês Stirling Moss, e do segundo colocado, o francês Jean Behra, que assumiu a liderança logo na largada. Na volta 22, o francês teve problemas e caiu para terceiro. Brabham se manteve na perseguição a Moss até que na volta 81 contou com o abandono do adversário para assumir a liderança e rumar para a sua primeira vitória na Fórmula 1. A temporada marcaria também o primeiro dos três títulos que o australiano conquistaria na carreira.

1969

O inglês Graham Hill teve 14 vitórias na Fórmula 1 e somou essas conquistas graças a Mônaco, onde venceu cinco vezes. Considerado um mito na pista, o último triunfo dele veio em 1969. Após largar em quarto lugar, o piloto se manteve no rumo e aguardou a série de problemas mecânicos que em seis voltas tiraram da prova justamente os três primeiros colocados: o escocês Jackie Stewart e o francês Jean-Pierre Beltoise, da Matra, e o neo-zelandês Chris Amon, da Ferrari. Hill cruzou na frente e ganhou o status de "Mister Mônaco", que só perderia em 1993, quando o brasileiro Ayrton Senna chegou a seis vitórias no Principado.

1984

O mundo passou a conhecer o talento de Ayrton Senna. Sob chuva intensa, o estreante piloto da Toleman partiu do 13º lugar para roubar a cena. A largada atrasou 45 minutos tamanha a quantidade de água que caía em Mônaco. Mas o brasileiro ignorou o perigo e foi ultrapassando os adversários. Na nona volta já era o sexto. Seis voltas depois passou pelo austríaco Niki Lauda e logo grudou no líder, o francês Alain Prost, da McLaren, que na volta 29 começou a acenar para os fiscais pedindo a interrupção do GP alegando que a chuva estava deixando a corrida muito perigosa. Na volta 32 o ex-piloto belga Jack Ickx encerrou a prova sem consultar os demais fiscais. A medida foi controversa porque beneficiou um carro de motor Porsche, a mesma montadora pela qual Ickx competia fora da Fórmula 1. Além disso, antes de Prost parar o carro ele já tinha sido ultrapassado por Senna. Mas o resultado levou em conta as posições da corrida antes de ser dada a bandeira vermelha. Por isso o francês ficou com a vitória e o brasileiro, com o segundo lugar.

1992

Após ser tricampeão no ano anterior, Ayrton Senna via a Williams dominar amplamente a temporada seguinte. Foram cinco vitórias do inglês Nigel Mansell nas primeiras provas do ano e tudo se encaminhava para o mesmo desfecho em Mônaco. Mansell era o pole-position e liderava até a volta 70 das 78 previstas, quando um problema na roda o obrigou a ir ao pit-stop. No desespero, ele voltou à corrida com pneus novos e chegou a fazer uma volta dois segundos mais rápido que o brasileiro. Em duas voltas tirou praticamente quatro segundos de diferença e colou na McLaren. As três voltas finais foram eletrizantes, com o inglês tentando de todas as formas a ultrapassagem e Senna tentando segurar o ímpeto do adversário com um carro inferior. No fim, valeu a experiência do tricampeão, que chegou à sua quinta vitória no Principado.

1996

A corrida mais maluca da história do Principado terminou com apenas três carros dos 22 que largaram. Uma sucessão de batidas e quebras fez a vitória cair no colo de um azarão. O primeiro abandono foi do pole-position Michael Schumacher, da Ferrari. Antes de completar a primeira volta ele já estava fora. O inglês Damon Hill, da Williams, liderou até a volta 40, quando o motor lhe deixou na mão. Depois foi a vez de Jean Alesi, da Benetton, ficar na frente por mais 20 voltas, quando teve problemas de suspensão. Naquela altura, só eram nove pilotos na pista e quem assumiu a liderança foi o francês Olivier Panis, da Ligier, que largou em 14º. De tão conturbada, a prova foi encerrada no limite do tempo de 2h, com três voltas a menos dos que as 78 previstas. Fora o vencedor, apenas o segundo colocado, David Coulthard, e o terceiro, Johnny Herbert, "sobreviveram" aos inúmeros imprevistos daquele GP.