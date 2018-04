Lembra desse GP? Tragédia, título e disputas marcantes na Espanha

SÃO PAULO - Os carros da Fórmula 1 iniciam no fim da semana a etapa europeia da temporada em uma pista onde os pilotos testam com frequência: Barcelona. Mas como quando é para valer tudo é diferente, o 43º GP da Espanha promete emoções, já que o histórico de provas no país ibérico é rico. Lá já teve decisão de título, uma mulher marcando ponto e festa local com a presença do rei Juan Carlos. O Estado escolheu as cinco provas mais importantes realizadas por lá.

1951

O primeiro GP da Espanha da história da Fórmula foi realizado no circuito de rua de Pedralbes, em Barcelona. A prova fechou a temporada daquele ano e iniciou uma era na categoria. Naquela tarde o argentino Juan Manuel Fangio chegou em primeiro lugar e garantiu assim o primeiro dos seus cinco títulos mundiais. Para ser campeão, ele precisava apenas terminar na frente do italiano Alberto Ascari, que fez a pole-position. Fangio partiu em segundo e contou com os problemas de pneus que o adversário enfrentou para assumir a liderança na quarta volta e não largar mais. Ascari chegou apenas na quarta posição de uma prova que teve um duração impensada para os dias de hoje: foram 2h46min.

1975

A Espanha recebeu um dos finais de semana mais tristes da história da categoria. O circuito de rua de Montijuic, em Barcelona, nunca mais receberia uma prova de Fórmula 1 depois de uma polêmica e trágica corrida. Durante o GP, os pilotos questionavam a falta de segurança do local, principalmente os guard-rails, que, segundo eles, não eram estavam fixos o suficiente para suportar a batida de um carro. A organização da prova trabalhou até durante a madrugada para tentar reforçar as barreiras e até contou com a ajuda dos mecânicos. Mesmo assim o brasileiro Emerson Fittipaldi se recusou a correr e na prova todos os temores se confirmaram. Na volta 26 o aerofólio traseiro do alemão Rolf Stommelen, da Hill, se soltou e o carro, sem controle, voou por cima do guard-rail e atingiu cinco pessoas, que acabaram morrendo. No acidente Stommelen quebrou a perna. A corrida foi encerrada na volta 29 e teve Jochen Mass, da McLaren, como vencedor. Porém a tragédia eclipsou o resultado final, que teve ainda o feito inédito da italiana Lella Lombardi, da March, que chegou na 6ª posição e marcou o que é até hoje o único ponto conquistado por uma mulher na Fórmula 1.

1986

O autódromo de Jerez de La Frontera estreava na Fórmula 1 na volta da Espanha ao calendário da Fórmula 1 depois de cinco anos. E a prova entrou para a história. Para começar, a primeira fila no grid de largada era brasileira. Com Ayrton Senna da Lotus na pole-position e Nelson Piquet da Williams em segundo. A corrida teve emoção até o fim com Senna lutando pela vitória contra dois grandes pilotos: Nigel Mansell, da Williams, e o então campeão mundial, o francês Alain Prost, da McLaren. Nelson Piquet abandonou na 40º com problemas mecânicos e viu dos boxes uma briga inesquecível pela liderança. Mansell era líder até a volta 62, quando parou para trocar pneus e voltou em terceiro, 19 segundos atrás de Prost e Senna. Faltavam ainda dez voltas para o fim e em uma reação incrível o inglês colou no líder Senna e os dois passaram pela linha de chegada lado a lado. Apenas meio carro deu a vitória ao brasileiro, que cruzou na frente com a incrível diferença de 14 milésimos de segundo.

1991

Assim como em 1986, Mansell e Senna voltavam a ser protagonistas de um GP da Espanha. Era a primeira corrida sediada em Barcelona, local onde é realizada até hoje. O brasileiro podia ser tricampeão se chegasse em segundo lugar e o o inglês não pontuasse. Os bastidores da Fórmula 1 também estavam agitados com a eleição que confirmou a troca de presidência na FISA, com a saída do polêmico Jean Marie Balestre e a chegada de Max Mosley. A largada foi com pista molhada, com Gerhard Berger na liderança, seguido por Senna, que tomou o lugar de Mansell na largada. O então novato Schumacher era a surpresa e aparecia em quarto. Na quinta volta aconteceu o momento chave da corrida. Na longe reta dos boxes o inglês da Williams colocou o seu carro lado a lado com Senna e os dois dividiram uma das freadas mais disputadas da história da Fórmula 1. Mansell levou a melhor e ainda deu show de pilotagem, até cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, seguido por Alain Prost, da Ferrari, e Riccardo Patrese, da Williams. Senna colecionou problemas ao longo da corrida e terminou em quinto, resultado que levou a disputa do título daquele ano para a corrida seguinte, no Japão.

2006

Foi uma verdadeira festa em Barcelona. O atual campeão mundial, Fernando Alonso, chegou à prova em seu país aclamado como um ídolo. As arquibancadas do autódromo estavam repletas de bandeiras em azul e amarelo, cores da Renault do piloto e também da bandeira da Astúrias, região da Espanha onde fica Oviedo, local de nascimento de Alonso. De tanta expectativa, até o rei Juan Carlos compareceu para acompanhar a corrida. E ninguém se decepcionou. Fernando Alonso foi pole-position e liderou a corrida inteira. Em toda a história, foi a única vitória de um piloto espanhol no GP local. Michael Schumacher, da Ferrari, e Giancarlo Fisichella, da Renault, completaram o pódio.