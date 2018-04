Lenda do motociclismo, Doohan será comissário no GP da Malásia

O GP da Malásia, a segunda prova da temporada 2015 da Fórmula 1, contará com uma lenda do motociclismo entre os seus comissários de pista. Nesta quarta-feira, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) comunicou que o australiano Michael Doohan exercerá a função no próximo fim de semana no circuito de Sepang.

Além de Doohan, Paul Gutjhar e Radovan Novak completarão a lista de comissários de pistas do GP da Malásia. E o trio terá a função de analisar o comportamento dos pilotos durante a corrida. No GP da Austrália, o convidado para ficar na torre de controle da FIA foi o dinamarquês Tom Kristensen, nove vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans.

Dessa vez, a responsabilidade será de Doohan, hoje com 49 anos. A lenda do motociclismo, porém, nunca participou de provas de automobilismo, tendo apenas realizado um frustrante teste pela Williams em 1998, em que acabou batendo o seu carro.

Doohan conquistou cinco títulos consecutivos do Mundial de 500cc, a atual MotoGP, entre 1994 e 1998, além de ter vencido 54 provas. A lenda australiana se aposentou em 1999 após sofrer um grave acidente durante o treino de classificação da etapa da Espanha, em que fraturou a perna.