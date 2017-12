L´Equipe: Schummy é campeão do ano O piloto alemão Michael Schumacher, tetracampeão mundial, foi eleito o ?campeão dos campeões? de 2001 pelo diário francês L?Equipe. Schumacher teve 9 vitórias em uma temporada pela terceira vez em sua carreira e ultrapassou o recorde de 51 vitórias do francês Alain Prost. Até então, o brasileiro Ayrton Senna foi o único piloto de F1 escolhido pelo L?Equipe como campeão do ano. O segundo campeão escolhido pelo jornal foi o nadador australiano Ian Thorpe, que levou 6 medalhas de ouro no campeonato mundial de Fukuoka, no Japão, em julho deste ano. O italiano Valentino Rossi, campeão mundial de motociclismo 500 cilindradas, foi o terceiro colocado.