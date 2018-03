Lewis Hamilton é o mais rápido no circuito de Paul Ricard

O inglês Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) fez nesta quarta-feira o melhor tempo, a frente do finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari), durante os testes da Fórmula 1, no circuito de Paul Ricard, na França. O circuito foi montado para que simulasse algumas das características das ruas de Monte Carlo, em Mônaco, onde será disputada a próxima etapa do Mundial, em 25 de maio. Hamilton deu 84 voltas no circuito e garantiu o melhor tempo com 1min05seg600, seguido por Raikkonen com 1min06seg098, que deu 103 voltas no traçado francês. O terceiro tempo ficou com o polonês Robert Kubica (BMW Sauber), apenas um décimo de segundo mais lento que o segundo colocado Raikkonen. Pela Renault, o brasileiro Luca di Grassi, piloto de testes da equipe dos pilotos Fernando Alonso e Nelsinho Piquet, ficou com a décima colocação, marcando 1min07seg430. Alonso e Nelsinho não participaram do treino. CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA: 1.º Lewis Hamilton (McLaren Mercedes) 1:05.600 2.º Kimmi Raikkonen (Ferrari) 1:06.098 3.º Robert Kubica (BMW Sauber) 1:06.177 4.º Mark Webber (Red Bull Racing) 1:06.348 5.º Sebastian Vettel (Toro Rosso) 1:06.372 6.º Nico Rosberg (Williams) 1:06.571 7.º Alex Wurz (Honda Racing) 1:06.681 8.º Timo Glock (Toyota) 1:06.935 9.º Tonio Liuzzi (Force India) 1:07.346 10.º Luca di Grassi (Renault) 1:07.430