Lewis Hamilton espera carro da Mercedes mais lento nos primeiros GPs

BRACKLEY - Lewis Hamilton admitiu nesta quinta-feira que deverá dirigir um carro mais lento nas primeiras etapas do Mundial de Fórmula 1 deste ano, em comparação com as temporadas passadas. Em sua estreia na Mercedes, o piloto acredita que ainda estará um passo atrás da McLaren, sua ex-equipe, mas aposta no potencial de crescimento do seu atual time.

"O campeonato é uma maratona, e não uma corrida curta", afirmou o inglês, que admite ter paciência para enfrentar um início de ano mais lento. "Estou bem ciente disso. Mas há de se lembrar que eu já tive carros ruins no passado, principalmente em 2009, mas ele evoluiu. A perseverança será a chave para a nossa equipe", avisou.

Apesar da demonstração de paciência, Hamilton acredita que a Mercedes pode surpreender os rivais neste ano. "Espero que possamos ter um ano bem competitivo. Se conseguirmos ficar entre os primeiros na etapa de abertura, vai ser espetacular. Mas, caso contrário, teremos apenas que continuar trabalhando".

A Mercedes lançará seu carro modelo 2013 no dia 4 de fevereiro. Mas, apesar do projeto já estar bem adiantado, Hamilton acredita que ainda poderá auxiliar na formulação do novo veículo. "Pude dirigir o carro ontem. Se der, poderei ajudar porque posso comparar o novo com o anterior. E dizer se está bom ou pode melhorar".

Mesmo nos primeiros testes, o inglês deve sofrer alguma dificuldade para se adaptar ao carro novo. "Vai levar um tempo para me acertar porque há diferentes controles no volante, diferentes configurações e acertos. E características de aerodinâmica e equilíbrio bem diversas".