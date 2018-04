Lewis Hamilton fecha dia de treinos na frente em Interlagos

SÃO PAULO - Lewis Hamilton fechou o primeiro dia de treinos do GP do Brasil, que será neste domingo, em São Paulo, como o piloto mais rápido desta sexta-feira. O inglês da McLaren cravou o tempo de 1min13s392 na segunda sessão livre no circuito de Interlagos, palco da última prova desta temporada da Fórmula 1.

Vencedor da etapa passada do Mundial, em Abu Dabi, Hamilton havia ficado na terceira posição no primeiro treino do dia, liderado por Mark Webber, da Red Bull. Desta vez, porém, os postos se inverteram e o piloto australiano caiu para a terceira posição, enquanto o alemão Sebastian Vettel, bicampeão por antecipação pela Red Bull, fechou a segunda sessão na vice-liderança ao marcar 1min13s559.

O espanhol Fernando Alonso se garantiu na quarta posição, enquanto o brasileiro Felipe Massa, seu companheiro de Ferrari, caiu da quinta colocação do primeiro treino do dia para a sexta no segundo. Sétimo pela manhã, o alemão Michael Schumacher ficou em quinto lugar à tarde e foi o melhor piloto da Mercedes, enquanto o seu companheiro de equipe e compatriota Nico Rosberg foi o oitavo mais veloz.

Alonso, por sua vez, disputou o segundo treino livre com um segundo motor, depois de o primeiro deixá-lo na mão na sessão inicial, quando precisou voltar a pé para os boxes. Ele usou um propulsor antigo nesta segunda sessão e, caso utilize um terceiro e novo motor neste sábado, será punido com a perda de dez posições no grid de largada, conforme prevê o regulamento da Fórmula 1.

Já o inglês Jenson Button, vice-líder do Mundial, foi apenas o sétimo colocado nesta segunda sessão livre, e viu os outros concorrentes ao vice-campeonato (Alonso e Webber) o deixarem para trás.

Entre os outros pilotos brasileiros na pista, Bruno Senna, da Renault, ficou em 12.º lugar neste segundo treino, enquanto Rubens Barrichello, da Williams, foi apenas o 18.º. O primeiro deles melhorou em relação à primeira sessão, quando foi o 14.º, enquanto Rubinho amargou a perda de cinco posições. Senna, porém, acabou ficando atrás do seu companheiro de equipe, o russo Vitaly Petrov, o 11.º colocado à tarde.

A 40.ª edição do GP do Brasil contará com uma terceira sessão de treinos livres neste sábado, às 11 horas, antes do treino oficial de classificação que definirá o grid, às 14 horas, mesmo horário da largada da prova no domingo.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DA SEGUNDA SESSÃO LIVRE:

1) Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min13s392

2) Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min13s559

3) Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min13s587

4) Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min13s598

5) Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min13s723

6) Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min13s750

7) Jenson Button (ING/McLaren), 1min13s787

8) Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min13s872

9) Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min14s144

10) Paul di Resta (ESC/Force India), 1min14s807

11) Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min14s856

12) Bruno Senna (BRA/Renault), 1min14s931

13) Sergio Perez (MEX/Sauber), 1min14s970

14) Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min15s019

15) Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min15s264

16) Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min15s388

17) Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min15s679

18) Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min15s903

19) Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min16s298

20) Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min16s338

21) Jerome d''Ambrosio (BEL/Virgin), 1min18s031

22) Timo Glock (ALE/Virgin), 1min18s051

23) Daniel Ricciardo (AUS/Hispania), 1min18s367

24) Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania), 1min18s476