Lewis Hamilton festeja 'final de semana fantástico'

"A corrida foi fisicamente muito desgastante para todos os pilotos, mas isso estava realmente muito claro pra mim. Eu fiz uma boa largada e sabia que estava correndo mais do que os caras atrás de mim, então eu fui capaz de manter a distância para eles. Foi uma corrida muito bem controlada dessa forma", afirmou Hamilton, que lembrou que teve superar "um pequeno problema" ocorrido com o Kers do seu carro.

"Eu não tive um problema no cockpit do meu carro e consegui apenas desativá-lo e usá-lo novamente depois. Isso (o Kers) funcionou bem depois do problema. Viemos aqui esperando por um bom resultado - e eu queria me redimir depois da última volta em Monza - e nós (da McLaren) conseguimos", ressaltou o piloto inglês, lembrando que bateu o seu carro na última volta do GP da Itália, há duas semanas, quando estava na terceira posição, desperdiçando a chance de subir ao pódio.