Lewis Hamilton herda ponto e garante o título da GP2 Lewis Hamilton nem precisou esperar a segunda prova em Monza (Itália) para garantir o título da GP2 de 2006. O inglês foi beneficiado pela punição aplicada a Giorgio Pantano - vencedor da corrida deste sábado e que havia feito a melhor volta. Pantano havia cravado a melhor volta da corrida exatamente na última passagem. No entanto, os comissários decidiram cassar o resultado por causa das bandeiras amarelas que estavam sendo mostradas naquele momento. Com a eliminação do tempo de Pantano, Hamilton herdou a melhor volta e com ela o ponto que lhe faltava para garantir o título. O inglês chegou aos 108 pontos e só pode ser alcançado na pontuação por Nelsinho Piquet - caso o brasileiro vença e faça a melhor volta na corrida de domingo. No entanto, Hamilton levaria a melhor nos critérios de desempate, por ter mais segundos lugares. Classificação do campeonato: 1.º Lewis Hamilton (ING) - 108 pontos 2.º Nelsinho Piquet (BRA) - 101 3.º Alexandre Premat (FRA) - 66 4.º Timo Glock (ALE) - 58 5.º Ernesto Viso (VEN) - 42 6.º Giorgio Pantano (ITA) - 38 7.º Gianmaria Bruni (ITA) e Adam Carroll (ING) - 33 9.º José Maria Lopez (ARG) - 30 10.º Nicolas Lapierre (Fra) - 29