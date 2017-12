Lewis Hamilton vence outra e abre 10 pontos

Lewis Hamilton vive um conto de fadas que caminha para um final feliz. Neste domingo, ele conquistou sua segunda vitória na carreira e na temporada 2007 da Fórmula 1 no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Indianápolis, abrindo com isso dez pontos de vantagem (está com 58 pontos) na liderança da classificação do Mundial de Pilotos sobre o companheiro de McLaren, o bicampeão espanhol Fernando Alonso, que chegou em segundo lugar (com 48 pontos). A corrida foi tranqüila para o inglês, que só deixou a ponta - largou na pole - quando teve de parar para os dois abastecimentos e trocas de pneus. Alonso, por outro lado, tentou o possível para encostar no companheiro. No meio da prova ele chegou a ameaçar Hamilton, com os dois tocando rodas no trecho interno da pista. Em alguns momentos, aliás, o espanhol voltou a cometer erros na condução do carro, mas nada que o tirasse da prova. Para os dois brasileiros, a corrida não foi como o planejado. Felipe Massa, da Ferrari, que precisava vencer para se manter próximo dos adversários na briga pelo título, chegou em terceiro lugar e assim está com 39 pontos. Rubens Barrichello nem teve tempo de se irritar: teve de abandonar na primeira volta após um acidente na primeira curva, numa confusão generalizada. Muitas trocas de posição e bons momentos A corrida em Indianápolis, disputada com sol e muito calor (35ºC ambiente, 50ºC na pista), teve, além da confusão logo após a largada - que culminou com o abandono ainda de Ralf Schumacher -, várias ultrapassagens. Chamou a atenção a disputa entre Jenson Button e Giancarlo Fisichella, que ficaram lado a lado em duas curvas, como nos tempos antigos da categoria. O italiano da Renault levou a vantagem e ganhou a posição. Outra surpresa foi a sétima posição do novato alemão Sebastian Vettel, da BMW-Sauber, que soma um ponto em sua corrida de estréia na categoria - ele substitui o polônes Robert Kubica, vetado pelo médico após o acidente na corrida anterior, o GP do Canadá. A próxima corrida é no dia 1.º de julho, o Grande Prêmio da França. Classificação final do GP dos Estados Unidos (73 voltas) 1.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1h31min09s965; 2.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), a 1s518; 3.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), a 12s842; 4.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), a 15s422; 5.º - Heikki Kovalainen (FIN/Renault), a 41s402; 6.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), a 1min06s703; 7.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), a 1min07s331; 8.º - Sebastian Vettel (ALE/BMW-Sauber), a 1min07s783; 9.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault), a 1 volta; 10.º - Alexander Wurz (AUT/Williams), a 1 volta; 11.º - Anthony Davidson (ING/Super Aguri), a 1 volta; 12.º - Jenson Button (ING/Honda), a 1 volta; 13.º - Scott Speed (EUA/Toro Rosso), a 2 voltas; 14.º - Adrian Sutil (ALE/Spyker), a 2 voltas; 15.º - Christijan Albers (HOL/Spyker), a 3 voltas; 16.º - Nico Rosberg (ALE/Williams), a 5 voltas; 17.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso), a 5 voltas; Não terminaram a prova Nick Heidfeld (ALE/BMW-Sauber), volta 60; Takuma Sato (JAP/Super Aguri), volta 13; David Coulthard (ESC/Red Bull), volta 1; Rubens Barrichello (BRA/Honda), volta 1; Ralf Schumacher (ALE/Toyota), volta 1. Volta mais rápida: Kimi Raikkonen, 1min13s117, volta 49.