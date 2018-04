Líder da GP2 fica com a pole na etapa de Valência Líder do campeonato da GP2, o piloto alemão Nico Hulkenberg conquistou nesta sexta-feira a pole position da primeira corrida da etapa de Valência, que acontecerá no sábado. Durante o treino de classificação no circuito de rua na cidade espanhola, ele fez a melhor volta em 1min45s025.