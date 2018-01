Líder da Indy deve mesmo ir para F-1 Segundo se comentou neste domingo no autódromo de Monza, o brasileiro Cristiano da Matta, provável campeão da Fórmula Indy, será o piloto da equipe Toyota de Fórmula 1 na próxima temporada. A história é antiga, chegou a perder força por causa do valor cobrado por Carl Hass, dono de sua atual escuderia, para liberá-lo, e agora surgiu com energia total. A equipe Newman-Hass deverá se transferir para a IRL, concorrente da Indy, e passará a competir com o motor Toyota, já usado hoje por ela na Indy. Nos próximos dias tudo deverá ser melhor definido. A notícia acaba atingindo outro brasileiro, Felipe Massa, também cotado para a vaga de companheiro de Olivier Panis no time japonês em 2003. Agora, uma vez confirmada a transferência de Cristiano, restará a Massa apenas a Jordan ou, quem sabe, a BAR no caso de Jacques Villeneuve deixar a escuderia, e até a Jaguar. Ocorre que Enrique Bernoldi também está nessa luta no caso da escuderia da Ford, a Jaguar. Segundo o próprio australiano Mark Webber, dado como certo lá, o contrato não está ainda assinado. Bernoldi mostrou velocidade este ano e conta com o importante patrocínio da Red Bull. Punição - Massa não gostou nada de ser condenado por causa do acidente com Pedro de la Rosa, da Jaguar, na 16ª volta. "Ele havia me ultrapassado na primeira chicane, cortando-a, o que é proibido", disse o piloto da Sauber. "Nesses casos, o que ele deveria ter feito para não ser punido é ter me deixado passar, a fim de não ser beneficiado pela manobra irregular", explicou Massa. "Mas na curva Ascari o Pedro continuava na minha frente ainda. Foi quando na freada ele tirou o pé do acelerador para eu passar." Nesse instante o espanhol reagiu de forma inesperada: "Ele voltou a acelerar e não imaginei que estaria naquele lugar, por isso desloquei o meu carro para tomar a curva." Os dois se tocaram, rompendo a suspensão dianteira direita do piloto da Jaguar e furando o pneu traseiro esquerdo de Massa. O brasileiro parou na volta seguinte no mesmo ponto da pista. Por ter sido o responsável pelo acidente, a direção de corrida o puniu com a perda de 10 colocações no grid do GP dos EUA. "Dois pesos e duas medidas", falou seu empresário, Ricardo Tedeschi. "No sábado, Kimi Raikkonen, da McLaren, causou um acidente que poderia ter sido bastante sério, com Takuma Sato, e perdeu apenas uma posição no grid." O piloto evitou desgastar-se ainda mais. "Pelo menos fui mais rápido que o meu companheiro de equipe (Nick Heidfeld) o fim de semana." O diário suíço Blick deu destaque neste domingo a um texto do importante jornalista Roger Benoit, um dos mais antigos da Fórmula 1. Ele dizia: "Senhor Peter Sauber, faça seu outro piloto (Nick Heidfeld) ser mais rápido que Felipe Massa para você não passar por ridículo." Benoit se referia ao fato de Peter Sauber ter dispensado Massa.