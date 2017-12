Líder da Stock Car obtém 1ª pole do ano Líder da Stock Car, o paulista Giuliano Losacco larga neste domingo novamente da primeira posição na terceira etapa da competição, que está marcada para as 10 horas, no Autódromo de Londrina, com transmissão da Rede Globo. Neste sábado, sob forte chuva, Losacco fez a melhor volta em 1min20s233, e largará na frente de Raul Boesel (1min20s621), e Ricardo Maurício (1min21s016). Os treinos classificatórios foram complicados pelas fortes chuvas que castigaram o autódromo pela manhã e provocaram o atraso na programação. No momento da definição do grid, no entanto, o tempo estava firme, mas o asfalto continuava bastante molhado. Os 32 pilotos preferiram abortar a primeira das duas voltas a que tinham direito e voltar para uma única tentativa no final, como permite o regulamento. Como previsto, os tempos foram caindo rapidamente e a pole acabou definida apenas no último piloto. ?Fui para o tudo ou nada, pois o piso ainda estava molhado em alguns pontos. Deu certo. Arrisquei bastante, não cometi erros e fiz minha primeira pole neste ano. Reconheço que eu e os últimos 10 carros acabaram um pouco favorecidos pela pista mais seca?, disse Losacco, que marcou a terceira pole position na carreira, iniciada em 2003 na Stock Car V8. O estreante Ricardo Maurício ficou satisfeito em largar da terceira posição. ?A pista tinha alguns lugares quase secos e outros nem tanto. Agora vou tentar fazer uma boa largada e fugir dos possíveis acidentes. Meu principal objetivo é pontuar, claro que quanto mais melhor.?