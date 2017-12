Liminar suspende GP do Brasil de F-1 O GP do Brasil de Fórmula 1, marcado para o próximo ano em Interlagos, está suspenso por decisão judicial. O juiz João André de Vincenzo, da 12ª Vara da Fazenda Pública, concedeu liminar numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público que alega que o evento traria prejuízos aos cofres municipais. Vincenzo acolheu o argumento e suspendeu o contrato firmado entre a Prefeitura e os promotores do GP face ?ao baixo retorno que o município vem tendo com a realização de evento de tal magnitude?. O juiz fixou multa diária de R$ 50 mil em caso de desobediência e que começará a ser cobrada 30 dias após a publicação da sentença. A Prefeitura pode recorrer ao Tribunal de Justiça numa tentativa de cassar a liminar.