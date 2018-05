Line Girls darão 'toque especial' em Grande Prêmio do Brasil

A Fórmula 1 chegou a São Paulo e os pilotos, grandes astros do esporte e que costumam ser o centro da atenção do público, desta vez terão "concorrência" no grid de largada. Tratam-se das Line Girls, um grupo de belas mulheres que fica ao lado dos pilotos segurando placas com seus nomes minutos antes da corrida começar. As garotas, que fizeram alguns últimos testes nesta quarta-feira, já estão preparadas para brilhar em Interlagos.

"Escolhemos um time de moças bonitas, combinando com o evento. Elas estarão vestidas como em outros grandes prêmios que contaram com a presença da Heineken no grid", disse o publicitário Danilo Moraes, da agência Dois Por Um, responsável pelo projeto, que ainda detalhou que as meninas utilizarão vestidos verdes, em alusão à cor da cervejaria.

No ensaio geral desta quarta-feira, as Line Girls interromperam por alguns momentos o trabalho intenso dos mecânicos na montagem dos carros nos boxes de Interlagos. Elas fizeram uma longa caminhada pela rampa de entrada dos boxes e depois percorreram o grid, fazendo o reconhecimento do local onde serão colocadas no domingo, dia da prova.